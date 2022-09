இனிமே கை வைக்க முடியாது! ஹிஜாப் போராட்டத்தில் பெண்ணை தாக்கிய நபர்.. அடுத்து நடந்த செம சம்பவம்

International

oi-Halley Karthik

தெஹ்ரான்: இப்படியெல்லாம் பண்ணா இப்படிதான் நடக்கும்னு சொல்லி, வன்முறை சம்பவத்தை வேடிக்கை பார்க்கிற ஆண்களுக்கு மத்தியில் துணிகர ஆண் ஒருவர் செய்துள்ள சம்பவம் உலகம் முழுவதும் அனைவரின் பாராட்டையும் பெற்றுள்ளது.

ஈரானில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் ஹிஜாப் சரியாக அணியவில்லை எனக்கூறி 22 வயது இளம் பெண்ணை தாக்கி கொலை செய்த அந்நாட்டு போலீஸின் அராஜக செயலை கண்டித்து தற்போது நாடு முழுவதும் போராட்டம் தீயாய் எரிந்து வருகிறது.

இந்த போராட்டத்தில் பெண்கள் பலர் தங்கள் ஹிஜாபை கழற்றி குப்பை தொட்டியில் வீசியும், தீயிட்டும் எரித்து வருகின்றனர்.

ஒரே குரூப் தானா? 6 திருமணம் செய்து மோசடி! அதிகாலையில் எஸ்கேப்பான சந்தியா! இதான் இவங்களுக்கு வேலையே!

English summary

The act of a brave man among men who are amused by the violence has received worldwide praise. A few days ago in Iran, protests are burning across the country to condemn the anarchic act of the police, who attacked and killed a 22-year-old woman for not wearing hijab properly. In this protest, many women are taking off their hijabs and throwing them in garbage bins and burning them.