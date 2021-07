20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு.. ஆப்கானிஸ்தான் பாக்ராம் விமானப்படை தளத்திலிருந்து வெளியேறிய அமெரிக்க படைகள்!

International

காபூல்: அமெரிக்க படைகளுக்கு மையமாக விளங்கிய ஆப்கானிஸ்தானின் பாக்ராம் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து அமெரிக்க படைகள் வெளியேறியது என்று அமெரிக்க அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

அமெரிக்கா நியூயார்க் நகரின் இரட்டை கோபுரத்தை கடந்த 2001-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11-ம் தேதி பயங்கரவாதிகள் விமானம் மூலம் தகர்த்தனர். இதில் பல ஆயிரக்கணக்கானோர் கொல்லப்பட்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து அல்கொய்தா பயங்கரவாத தலைவர் ஒசாமா பின்லேடனை கொன்று பழிதீர்த்த அமெரிக்கா, ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான் பயங்கரவாதிகளை தீர்த்துக் கட்ட தனது படைகளை அங்கு குவித்தது.

U.S. officials say US troops have withdrawn from the Bakram Air Force Base in Afghanistan, a stronghold of U.S. forces