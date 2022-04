உங்க நிலைப்பாட்டை மாத்திக்கோங்க.. திடீரென ஆசிய நாடுகளை சீண்டும் உக்ரைன் அதிபர்.. ஏன் இப்படி?

International

கீவ்: ‛‛ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கையால் ஐரோப் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றியது போன்று ஆசிய நாடுகளும் மாற வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் ஆசிய நாடுகள் உக்ரைனுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும்'' என உக்ரைன் அதிபர் விலாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி விருப்பம் தெரிவித்தார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா 2 மாதமாக போர் தொடுத்து வருகிறது. இருப்பினும் ரஷ்யாவின் இலக்கு இன்னும் எட்டாக்கனியாக உள்ளது. இதனால் போர் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது.

இந்த போரில் உக்ரைன்-ரஷ்யா படைகள் இடையே கடும் மோதல் நடந்து வருகிறது. வான்வெளி, தரைவழி தாக்குதல் நடத்தும் ரஷ்யா படைகளுக்கு உக்ரைனும் உரிய முறையில் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

