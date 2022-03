அமெரிக்காவிற்கு கல்தா! சட்டென இறங்கி வரும் உக்ரைன் அதிபர்.. ரஷ்யாவின் கோரிக்கைக்கு கிரீன் சிக்னல்?

International

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவின் முக்கியமான கோரிக்கை ஒன்றை பரிசீலனை செய்ய தயாராக இருப்பதாக உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இதுவரையிலான போரில் 1100 உக்ரைன் குடிமக்கள் பலியாகி இருப்பதாக ஐநா தெரிவித்துள்ளது.

அதேபோல் 10 மில்லியன் பேர் உக்ரைனில் இருந்து வெளியேறிவிட்டதாகவும் ஐநா தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில் இன்று ரஷ்யா உக்ரைன் இடையிலான அடுத்தகட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட உள்ளது. துருக்கியில் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட உள்ளது.

உச்சக்கட்ட பரபரப்பு.. உக்ரைன்- ரஷ்யா 2வது கட்ட பேச்சுவார்த்தை.. துருக்கியில் இன்று நடைபெறுகிறது

Ukraine ready to discuss its neutrality with Russia says Zelenskyy, will it lead to end of the war?