ப்பா.. ரஷ்யாவின் தாக்குதலால் உக்ரைன் நாட்டிற்கு ஒரே மாதத்தில் இவ்வளவு செலவா? அதிர்ச்சி தகவல்!

International

oi-Nantha Kumar R

கீவ்: உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் போர் நடவடிக்கை ஒரு மாதத்துக்கும் அதிகமாக தொடர்கிறது. இந்நிலையில் தான் ரஷ்யாவை சமாளிக்க ஒரு மாதத்தில் மட்டும் ரூ.75 ஆயிரத்து 995 கோடி செலவழிக்கப்பட்டுள்ளதாக உக்ரைன் தெரிவித்துள்ளது.

உக்ரைன், ரஷ்யா இடையே கடந்த சில மாதங்களாக பதற்றம் நிலவி வந்தது. ரஷ்யா தரப்பில் உக்ரைன் எல்லையில் படைகள் குவிக்கப்பட்டன.

ரஷ்யாவின் இந்த நடவடிக்கையை அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட நாடுகள் எச்சரித்தன. உக்ரைன் மீதான போருக்கான முன்னோட்டம் என அந்த மேற்கத்திய நாடுகள் கூறின.

சம்பளம்தான் காரணம்! 800 பிரிட்டன் தொழிலாளர்களின் பணியை இந்தியர்களுக்கு வழங்கும் கப்பல் நிறுவனம்

English summary

Ukraine spends about 10 billion american dollor in a month on the conflict with Russia. This is equal to Rs 75 thousands crore in indian rupees.