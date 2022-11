படிக்கட்டில் தடுமாறி விழப்போன ஜோ பைடன்.. தாங்கி பிடித்த இந்தோனேசியா தலைவர்.. ஜி20 மாநாடு வீடியோ

International

oi-Nantha Kumar R

ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவின் பாலி நகரில் ஜி20 உச்சி மாநாட்டின் 2வது நாளான இன்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் படிக்கட்டில் ஏறி சென்றபோது கால் தவறி கீழே விழப்போனார். இதை கவனித்த இந்தோனேசியாவின் அதிபர் ஜோகோ விடோடோ, ஜோ பைடனை தாங்கி பிடித்தார். இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது இணையதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்தோனேசியாவில் ஜி20 நாடுகளின் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆண்டுதோறும் நடக்கும் உச்சி மாநாடு நேற்று துவங்கி இன்று வரை நடைபெற்றது.

இந்த மாநாட்டில் ஜி20 நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் இந்தியாவும் அங்கம் வகிப்பதால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றார்.

English summary

On the 2nd day of the G20 Summit in Bali, Indonesia, US President Joe Biden tripped and fell down while climbing the stairs. Noticing this, Indonesia's President Joko Widodo held Joe Biden. The related video is currently going viral on the internet.