எழுந்து நின்று வரவேற்ற எம்.பி.க்கள்! "விடமாட்டோம்" ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் கர்ஜித்த உக்ரைன் அதிபர்

கீவ் : எங்களை யாராலும் தகர்க்க முடியாது, நாங்கள் வலிமையானவர்கள் என உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி பேசியுள்ளார்.

உக்ரைன் ரஷ்யா இடையேயான போர் 6-வது நாளாக நீடித்து வரும் நிலையில், தொடர்ந்து அங்கு பதற்றமான சூழல் காணப்படுகிறது. உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரை, ரஷ்ய படைகள் சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.

உக்ரைன் ராணுவம் ரஷ்ய படைகளுக்கு பதிலடி கொடுத்து வருகிறது. ஆனாலும் உக்ரைனின் பல நகரங்களை ரஷ்யா கைப்பற்றியுள்ளது. முக்கிய நகரங்களில் குண்டு மழை பொழிந்து வருகிறது ரஷ்யா.

"We're fighting for our land & our freedom despite the fact that all our cities are now blocked. Nobody is going to break us, we're strong, we're Ukrainians." Ukraine President speech at European Parlimanet