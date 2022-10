"தடை விதிப்பதில் தவறு இல்லை.!" கர்நாடகாவைப் போலவே எழுந்த ஹிஜாப் சர்ச்சை! ஐரோப்பிய கோர்ட் தீர்ப்பு

International

பிரஸ்ஸல்ஸ்: ஹிஜாப் தடை கர்நாடகாவில் மட்டுமில்லை ஐரோப்பாவிலும் பரபரப்பைக் கிளப்பி உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் ஐரோப்பிய கோர்ட் தீர்ப்பை அளித்து உள்ளது.

அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் ஹிஜாப் சர்ச்சை இந்தாண்டு எழுந்தது. பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் அணிந்து வரத் தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில், அதை எதிர்த்து இஸ்லாமிய மாணவிகள் போராட்டம் நடத்தினர்.

இந்த விவகாரத்தில் கர்நாடக ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அதை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் ஹிஜாப் தடையை ரத்து செய்ய மறுத்துவிட்டது.

Europe's top court said that general ban on headscarves are not discriminate: Hijab ban in Europe what the top court says.