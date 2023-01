"200 கோடி" பேராம்! கட்டுப்பாடுகளை நீக்கியவுடன்.. வீடுகளை விட்டு வெளியேறும் சீன மக்கள்! ஏன் தெரியுமா

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: சீனாவில் இப்போது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் முழுமையாக நீக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது அங்குப் புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், மிகப் பெரிய ஆபத்து உலக நாடுகளுக்குக் காத்திருக்கின்றன.

சீனாவில் இத்தனை காலம் கடுமையான கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் இருந்தது அனைவருக்கும் தெரியும். இருப்பினும், இதனால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாகக் கூறி சீன மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினர்.

சமீப காலங்களில் சீனாவில் நடந்த மிகப் பெரிய மக்கள் போராட்டமாக இது இருந்தது. இதனால் வேறு வழியில்லாமல் ஜி ஜின்பிங் அரசு கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை நீக்கிவிட்டன. ஒரே அடியாக கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை நீக்கியதால் அங்கு வைரஸ் பாதிப்பு உச்சம் தொட்டது.

தாண்டவம் ஆடும் வைரஸ் பாதிப்பு.. கொரோனா என்ற வார்த்தையை கூட உச்சரிக்காத ஜி ஜின்பிங்! கோபத்தில் மக்கள்

English summary

China is again going to face nation's Great Migration for Over Next 40 Days: China new year might tigger next wave of Corona.