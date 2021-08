ஹவானா சிண்ட்ரோம் பரவுகிறது.. வியட்நாம் வராதீங்கா.. கமலா ஹாரிஸுக்கு வந்த எச்சரிக்கை.. திரில் சம்பவம்!

International

ஹனோய்: வியட்னாமில் ஹவானா சிண்ட்ரோம் பரவுவதாக வெளியான செய்திகளை அடுத்து அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸின் வியட்னாம் பயணம் சில மணி நேரம் தள்ளி வைக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் அமெரிக்கர்கள் இடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் தற்போது ஆசிய நாடுகளான சிங்கப்பூர், வியட்னாம் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு உள்ளார். ஆசிய நாடுகள் இடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் வகையிலும், உறவை பலப்படுத்தும் வகையிலும் இவரின் இந்த பயணம் அமைந்துள்ளது. முக்கியமாக ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களின் வெற்றி காரணமாக அமெரிக்கா மீதான நம்பிக்கையை பல்வேறு நாடுகள் இழந்துள்ளன.

தாலிபான் வெற்றியால்.. வேகமாக சரிந்த பிடன் மவுசு.. நேரம் பார்த்து ஆசிய ட்ரிப்பை தொடங்கிய கமலா ஹாரிஸ்!

தாலிபான்களின் வெற்றி ஒரு வகையில் சீனா, ரஷ்யாவின் வெற்றியாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஆசிய நாடுகள் இடையே நட்பை பலப்படுத்தும் வகையிலும் உறவை புதுப்பிக்கும் வகையிலும் கமலா ஹாரிஸின் இந்த திடீர் பயணம் அமைந்துள்ளது. உலக அரசியல் பெரிய அளவில் மாறி வரும் நிலையில் கமலா ஹாரிஸின் பயணம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

What is Havana syndrome? Why was Kamala Harris's trip to Vietnam delayed due to that?: All you need to know about the mysterious syndrome.'