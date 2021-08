புதிய தலைவலி..! நீண்டகால கொரோனா.. 9 மாதங்கள், 200 வகையான பாதிப்புகள்.. ஷாக்கை தரும் WHO ரிப்போர்ட்

International

oi-Vigneshkumar

ஜெனீவா: கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்த பிறகும் ஏற்படும் நீண்டகால கொரோனா பாதிப்பு (Long Covid) 9 மாதங்களுக்கு மேலாகவும் தொடர்வதாகவும் இதனால் 200க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் மக்கள் மத்தியில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ள உலக சுகாதார அமைப்பு, இது குறித்து ஆய்வுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளை பெரும் பாடுபடுத்தி வருவது கொரோனா தான். சீனாவில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ் பாதிப்பால், பல்வேறு நாடுகளும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதிமுக அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் காலமானார் - 3 நாட்கள் துக்கம் அனுசரிப்பு... தலைவர்கள் இரங்கல்

மற்ற நோய்களுடன் ஒப்பிடும்போது இது ஒப்பீட்டளவில் புதிய நோய் என்பதால், கொரோனா குறித்த ஆய்வுகள் உலக நாடுகளில் தொடர்ந்து வருகின்றன.

English summary

WHO said it was deeply concerned by the unknown numbers who may still be suffering with Long Covid. There had been more than 200 reported symptoms.