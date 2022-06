படிக்க முடியல.. வேலைக்கு போக முடியல.! தாலிபான்களுக்கு எதிராக திரும்பிய பெண்கள்! ஆப்கானில் போராட்டம்!

International

oi-Rajkumar R

காபூல் : ஆப்கானிஸ்தானில் தற்போது ஆட்சியை பிடித்துள்ள தாலிபான்கள் அதிரடியாக பல்வேறு பிற்போக்குத்தனமாக கட்டுப்பாட்டுகளை விதித்து வரும் நிலையில், தங்களுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கான உரிமைகளை கோரி பெண்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி அமைந்த பிறகு அந்த நாட்டின் பொருளாதாரம் தொடர்ந்து மோசமான நிலையில் சென்றுகொண்டிருக்கிறது. ஆப்கான் தாலிபான்களில் எதேச்சதிகாரம் காரணமாக பல்வேறு உலக நாடுகள் அந்நாட்டு தூதரக உறவை உதவிகளையும் நிறுத்திவிட்டன.

பிற்போக்குத்தனமான கட்டுப்பாடுகளால் பல்வேறு உலக நாடுகள் ஆப்கானை தனிமைப்படுத்தி நிலையில் நாடு கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்துள்ள நிலையில், பல நாடுகளும் , நிதி அமைப்புகளும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதை நிறுத்தி விட்டன.

ஆப்கானிஸ்தானில் பெண்களுக்காக ரகசியமாக நடத்தப்படும் பள்ளிகள் - நடப்பது என்ன?

English summary

As the Taliban, now in power in Afghanistan, are aggressively imposing various reactionary restrictions, women are protesting for their right to education and employment.