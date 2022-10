திமுக சீனியர்கள் அப்செட்டில் இருக்காங்க.. துறைகளை மாற்றி கொடுக்கலாம்.. கொளுத்திப்போட்ட ஜெயக்குமார்!

Kancheepuram

oi-Vignesh Selvaraj

காஞ்சிபுரம் : திமுகவில் உதயநிதி ஸ்டாலினை முன்னிலைப் படுத்துவதற்காக சீனியர்கள் வெளியேற்றப்படுவதால், அவர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நேற்று காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூரில் கட்சி நிர்வாகியின் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவரிடம், முதல்வர் ஸ்டாலின் எந்த மதத்திற்கும் திமுக எதிரி இல்லை என்று பேசியிருப்பது தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், ஆ.ராசாவை கூப்பிட்டு முதல்வர் கண்டித்துள்ளாரா? எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும், தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், ஒருபக்கம் நாங்கள் இந்து மதம் உட்பட எந்த மதத்திற்கும் எதிரி இல்லை என்றும், ஆன்மீகத்துக்கு எதிரானவர்கள் இல்லை என்றும் பேசிவிட்டு, மறுபக்கத்தில் இதற்கு எதிராக பேசுகிறவர்களைக் கண்டிக்காமல் ஊக்கப்படுத்துகிறார் என விமர்சித்தார்.

English summary

All seniors in DMK are unhappy. DMK seniors are being expelled to promote Udhayanidhi Stalin in DMK. : says Former AIADMK minister Jayakumar.