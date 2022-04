Kancheepuram

oi-Jeyalakshmi C

காஞ்சிபுரம்: வளையல் கடை வியாபாரம் செய்து வரும் பெண்ணிடம் ரூ.50 ஆயிரம் மாமூல் கேட்டு அடிதடியில் ஈடுபட்ட அதிமுக பெண் நிர்வாகியை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். காஞ்சிபுரத்தில் அதிமுக பெண் நிர்வாகி ரகளை செய்து தாக்கிய வீடியோ சமூகவலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.

காஞ்சிபுரத்தில் ரூ.50000 மாமூல் கேட்டு வளையல் கடை பெண் மீது தாக்குதல்: அதிமுக பெண் நிர்வாகி கைது

பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெயர் சித்ரா. இவர் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் வளாகத்தில், சிறிய அளவில் வளையல் கடை நடத்தி வருகிறார். கணவனால் கைவிடப்பட்டு கை குழந்தை வைத்துள்ளார். இவர் தனியாக வசித்து வருகிறார்.

மாமூல் கேட்டு ரகளை செய்த பெண்ணின் பெயர் திலகவதி. இவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அதிமுகவின் மகளிர் அணி நகர இணை செயலளராக இருக்கிறார். அதே பகுதியில் வசித்து வருகிறார்.

அதிமுக ஆலோசனை கூட்டத்தில் கார சார விவாதம்...வெளியேறிய வைத்திலிங்கம் - ஏன்? என்னாச்சு

English summary

Police have arrested an AIADMK woman executive who allegedly demanded Rs 50,000 from a woman who was running a bangle shop business. Video of AIADMK woman executive being attacked in Kanchipuram has been circulating on social media.