கெளம்புங்க..கெளம்புங்க..நாளைக்கு பள்ளிக்கூடம் இருக்கு மக்களே! முதன்மை கல்வி அலுவலர் திடீர் அறிவிப்பு

Kancheepuram

oi-Rajkumar R

காஞ்சிபுரம் : மழைக்காலத்தின் போது தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டதால் அதனை ஈடு செய்யும் வகையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நாளை பள்ளிகள் அனைத்தும் செயல்படும் என அம்மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவித்திருக்கிறார்.

தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, நேற்று முன் தினம் மாலை 7.30 மணியளவில் தாழ்வு மண்டலமாக மாறியது.

வங்க கடலில் இலங்கையின் திரிகோண மலையிலிருந்து கிழக்கு வட கிழக்கு பகுதியில் 770 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டிருந்த புயல் சின்னம் பின்னர் புயலாக மாறியது. பின்னர் மாமல்லபுரம் அருகே கரையைக் கடந்தது.

சூரிய சக்தி மின்சாரம்... அசத்தும் காஞ்சிபுரம் விவசாயி எழிலன்.. மன்கிபாத் நிகழ்ச்சியில் மோடி பாராட்டு

English summary

The District Education Officer has announced that all the schools in Kanchipuram district will be open tomorrow to compensate for the continuous vacation given during the rainy season.