திறக்காத வீடு.. உள்ளே சென்ற அண்டை வீட்டார்! பிணமாக கிடந்த தாய், தந்தை, மகள் - அதிர்ந்த கன்னியாகுமரி

Kanyakumari

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கன்னியாகுமரி: அருமனை அருகே குடும்பத்தோடு மூன்று பேர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அருமனையை அடுத்துள்ளது வெள்ளாங்கோடு பகுதி. இந்த கிராமத்தில் கூலி வேலை செய்து வருபவர் கிருஷ்ணங்குட்டி.

இவர் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தனது மகள் நித்யாவை திருமணம் செய்து கொடுத்துள்ளார். ஆனால் மகள் நித்யாவுக்கும் அவரது கணவருக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

3 Suicide in single family near Kaniyakumari Arumanai after Daughter get divorced within one year of marriage. Family of daily wager Krishnan kutty got loan for marriage. But her divorce shattered the family and Father, Mother and Daughter get suicide.