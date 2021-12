மனம் முடித்த கையோடு.. மணமக்கள் செய்த வேலையை பாருங்க.. ஆச்சரியத்தில் மூழ்கிய மக்கள்.. வைரல் வீடியோ!

Kanyakumari

oi-Rayar A

கன்னியாகுமரி: நமது வாழ்க்கையில் திருமணம் என்பது வாழ்வின் ஒருமுறைதான் வரும். சிலர் ஊர் மக்கள் மெச்சும் வகையில் மிகவும் ஆடம்பரமாக திருமணம் நடைபெற வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள்.

இதற்காக பல கோடிகள் வாரி இறைப்பதும் உண்டு. இன்னும் சிலர் வித்தியாசமான முறையில் மணம் முடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள். வானில் பறந்தபடி திருமணம் செய்வது, தண்ணீருக்கு அடியில் திருமணம் செய்வது என்று நாம் வித்தியாசமான பலவற்றை பார்த்து இருக்கிறோம்.

English summary

Couple from Kanyakumari district travels in a government bus with their married hand to everyone's surprise. The video of them traveling by bus has gone viral on social media