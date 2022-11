வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம் 'வலிமை'..ஆழ்கடலை விட்டு உடனே வெளியேருங்கள்..மீனவர்களுக்கு அழைப்பு

Kanyakumari

oi-Jeyalakshmi C

குமரி: வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி வலிமையடைவதால் கடலில் மணிக்கு 55 கி.மீ. வரை காற்று வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. ஆழ்கடலில் மீன்பிடிக்கும் மீனவர்கள் உடனடியாக கரை திரும்ப அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. குமரியில் மீனவ கிராம ஆலயங்கள் மூலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குமரி மீன் ஏல கூடங்களில் அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதி மற்றும் அதை ஒட்டிய இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் கடல் மட்டத்தில் இருந்து 4.5 கிமீ உயரம் வரை நிலை கொண்டு இருந்த காற்று சுழற்சி, நேற்று காற்றழுத்தமாக மாறியது. அது மன்னார் வளைகுடா பகுதி மற்றும் வட இலங்கை பகுதியை நெருங்கி வந்தது. மேலும், தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதிக்கு வந்து வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது.

இது தவிர இலங்கை அருகே ஒரு காற்று சுழற்சி, கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதியில் ஒரு காற்று சுழற்சி, அந்தமான் பகுதியில் இருந்து ஒரு காற்று சுழற்சி என 3 காற்று சுழற்சிகள் தமிழக கடலோரப் பகுதியை நெருங்கி வருவதால், மன்னார் வளைகுடாவில் உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியுடன் இந்த 3 காற்று சுழற்சியும் இன்று இணையும். அதனால் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி மேலும் வலுவடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக மாறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

English summary

55 km per hour in the sea due to the strengthening of the low pressure area in the Bay of Bengal. The Meteorological Department has alert that winds may blow up to Fishermen fishing in the deep sea have been advised to return to shore immediately. In Kumari it has been announced through Meenava village temples. A notice board has been placed in Kumari fish auction halls.