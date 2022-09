கேரளா, குமரியில் களை கட்டிய ஓணம் பண்டிகை.. அத்தப்பூ கோலம் அசத்தல்..குவியும் ஆர்டர்கள்

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி: ஓணம் பண்டிகையையொட்டி குமரி மாவட்டம் தோவாளை பூ மார்க்கெட்டில் விற்பனை களைகட்டி வருகிறது. கேரளாவுக்கு தினசரி 50 டன் விற்பனையாகிறது. வரும் 8ம் தேதி ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட உள்ள நிலையில், கேரள வியாபாரிகள் ஆர்டர் மேலும் அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கிறது. இதனால் தோவாளை பூ வியாபாரிகள், விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

ஆவணி மாதத்தில் வரும் திருவோணம் நட்சத்திரம்தான் கேரள மக்களால் ஓணம் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள் வாமன அவதாரமாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. அஸ்தம், சித்திரை, சுவாதி, விசாகம், அனுஷம், கேட்டை, மூலம், பூராடம், உத்திராடம், திருவோணம் ஆகிய 10 நட்சத்திரங்கள் வரும் 10 நாட்களும் இப்பண்டிகை விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது.

கேரளாவில் ஓணம் பண்டிகை சில தினங்களுக்கு முன்பு தொடங்கியது. கேரளா மட்டுமின்றி கேரள மக்கள் வசிக்கும் இடமெங்கும் ஓணம் பண்டிகை விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தாண்டு ஓண பண்டிகையானது கடந்த 30ம் தேதி தொடங்கியது.

ஓணம் பண்டிகை..ஹஸ்தம் தொடங்கி திருவோணம் வரை கோலாகலம்..மகாபலி மன்னனை வரவேற்க தயாராகும் கேரளா

English summary

Sales are booming in Thovalai flower market of Kumari district on the occasion of Onam festival. 50 tonnes are sold daily to Kerala. As the Onam festival is about to be celebrated on the 8th September, orders from Kerala merchants are increasing. Due to this, flower sellers and farmers are happy.