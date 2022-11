இன்ஸ்டா காதலனுக்கு மாவுகட்டு! பாய் பெஸ்ட்டியோடு ஜெஸ்லி போட்ட ப்ளான்! இப்படி தொக்கா மாட்டிக்கிட்டியே?

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வேர்கிளம்பி பகுதியில் பரிசு பொருட்களை திரும்ப தருவதாக கூறி முன்னாள் காதலனை அழைத்த காதலி, தற்போது பழகி வரும் ஆண் நண்பரின் உதவியோடு கூலிப்படையை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் தொடர்பாக காதலி உட்பட நான்கு பேரை வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வேர்கிளம்பியை அடுத்த மாத்தார் பகுதியை சேர்ந்தவர் பிரவின். டிப்ளமோ முடித்து வெல்டராக பணியாற்றும் இவருக்கு அணக்கரை பகுதியை சேர்ந்த சேர்ந்த 19-வயதான ஜெஸ்லின் என்ற கல்லூரி மாணவியை இன்ஸ்டா மூலம் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது

பழக்கம் காதலாக மாறி ஒருவருக்கொருவர் நெருங்கி பழகிய நிலையில் ஜெஸ்லின் தனது வீட்டிற்கு வந்து பெண் கேட்கும் படி பிரவினிடம் கூறியுள்ளார். பிரவினும் தனது பெற்றோர்களுடன் சென்று ஜெஸ்லின் வீட்டில் பெண் கேட்டுள்ளார்.

Four people, including the girlfriend, are on the web in connection with the incident in which the girlfriend, who called her ex-boyfriend to return the gifts, allegedly attacked with the help of her boyfriend, in Worekalambi area of Kanyakumari district.