நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை.. கன்னியாகுமரியில் உருகிய உதயநிதி ஸ்டாலின்! மீனவர் நாள் விழாவில் உற்சாகம்!

கன்னியாகுமரி : ஒன்றிய அரசு மீனவர்களுக்கு எதிராக எந்த திட்டம் கொண்டு வந்தாலும் அதனை எதிர்த்து திராவிட மாடல் கழக அரசு உங்களோடு நிற்கும் என கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முட்டம் கடற்கரை கிராமத்தில் நடைபெற்ற உலக மீனவர் நாள் வெள்ளி விழாவில் கலந்து கொண்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியுள்ளனர்.

கடலோர அமைதி மற்றும் வளர்ச்சி, குமரி மாவட்ட மீனவர் கூட்டமைப்பு, தமிழ்நாடு அரசு மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை இணைந்து நடத்தும் உலக மீனவர் நாள் வெள்ளி விழா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் முட்டம் கடற்கரை கிராமத்தில் நடைபெற்றது. விழாவில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக திமுக இளைஞரணி மாநில செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார், மேலும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், தொழில்நுட்பவியல்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

Dravida Model government will stand with you against whatever plan the Union government brings against fishermen, said Udhayanidhi Stalin, who participated in the World Fisherman's Day silver ceremony held at Muttam beach village of Kanyakumari district.