அண்ணாமலை தலைவரான முதல் நாளே.. கரூரில் பாஜக "சம்பவம்".. காரை நிறுத்தி இறங்கிய கலெக்டர்.. பரபரப்பு

Karur

oi-Veerakumar

கரூர்: பாஜக தலைவராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்ட முதல் நாளிலேயே, அவரது சொந்த மாவட்டம் கரூரில் அந்த கட்சியினருக்கும் மாவட்ட கலெக்டருக்கும் பெரும் வாக்குவாதம் மற்றும் மோதல் வெடித்துள்ளது.

இதையடுத்து பாஜகவினரை மொத்தமாக கைது செய்துள்ளது காவல்துறை.

பாஜக மாநிலத் தலைவராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார் . இவர் ஒரு வருடம் முன்பாக அந்த கட்சியில் சேர்ந்தவர். கரூர் மாவட்டம் தான் இவரது சொந்த ஊர்.

English summary

Annamalai IPS: BJP workers has been arrested in Karur district after they making problem with district collector. Karur BJP cadres didn't get permission for bursting crackers and collector found it.