உப்புக்கு கூட ஆகாத விஷயம்! “அவர்” உடனடியாக பதவி விலகனும்! போட்டு தாக்கிய திருமாவளவன்! என்ன காரணம்?

Karur

oi-Rajkumar R

கரூர் : தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, ஆர்எஸ்எஸ் ரவி என்று உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் ஒவ்வொரு வழியிலும் உறுதிப்படுத்துகிறார். அதையே அவர் மீண்டும் மீண்டும் தெளிவுபடுத்தி வருகிறார் என விசிக தலைவர் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கடுமையாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

கரூர் அருகே சின்னபணியூரில் விசிக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் தேவேந்திரன் ரத்தக்குழாய் வெடித்து இறந்ததையொட்டி, அக்கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் நேரில் சென்று மரியாதை செலுத்தினர்.

அதன் பின்னர் அவரது குடும்பத்திற்கு ஒரு லட்சத்தி 55 ஆயிரம் காசோலையை வழங்கினர். அதன் பின்னர் தொல் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

இரவோடு இரவாக டெல்லி போன ஆளுநர் ரவி.. அங்கிருந்து திடீரென ரயில் ஏறி..

English summary

The Governor of Tamil Nadu, RN Ravi, confirm in every way that he is RSS Ravi. vck leader Thol Thirumavalavan has strongly accused him of making the same point again and again.