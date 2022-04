தமிழை உயர்த்தி பிடித்த ஏஆர் ரஹ்மான்! ஆஸ்கர் விழாவை நினைவுக்கூறி பாஜகவை விமர்சித்த கேபி முனுசாமி

Krishnagiri

oi-Nantha Kumar R

கிருஷ்ணகிரி: ‛‛இசையமைப்பாளர் ஏஆர் ரஹ்மான் ஆஸ்கர் விருது பெறும்போது தனது தாய்மொழியை உயர்த்தி பேசினார். விழா மேடையில் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்று தமிழ் மொழியில் தான் கூறினார். உருது மொழியில் சொல்லவில்லை'' என அதிமுகவின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கேபி முனுசாமி கூறினார்.

டெல்லி பாராளுமன்ற அலுவல் மொழி கமிட்டி கூட்டம் சில நாட்களுக்கு முன்பு நடந்தது. இதில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமை வகித்து பேசினார்.

அப்போது ‛‛இந்தி மொழியை உள்ளூர் மொழிகளுக்கு மாற்றாக அல்ல. ஆங்கிலத்திற்கு மாற்றாக ஏற்க வேண்டும். வெவ்வேறு மொழி பேசும் மாநில மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்ளும்போது ​​அது இந்தியாவின் மொழியில் இருக்க வேண்டும்'' என கூறியிருந்தார்.

தம்பி ரஹ்மான்! எல்லாம் சரிதான்! முதல்ல உங்கள் குடும்பத்தார் பெயரை தமிழில் மாற்றுங்க! பாஜக பிரமுகர்

English summary

‛Music composer AR Rahman uplifted his mother tongue when he received the Oscar. He said in Tamil that all the glory belongs to God on the stage. he did not speak in Urdu”, says ADMK Deputy Co ordinator KP Munusamy.