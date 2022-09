மகாராணி மறைவு.. கையில் பேனாவுடன் சுற்றும் பிரிட்டன் மன்னர் 3ம் சார்லஸ்.. பின்னணியில் முக்கிய காரணம்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி 2ம் எலிசபெத் மறைந்த நிலையில் புதிய மன்னராக அவரது மூத்த மகன் சார்லஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் தான் அவர் தற்போது கையில் பேனாவுடன் சுற்றி வருவதோடு, ஆவணங்களில் தனது பேனாவை பயன்டுத்தி மட்டுமே கையெழுத்திட்டு வருகிறார். இதன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பிரிட்டன் மகாராணியாக 70 ஆண்டுகள் செயல்பட்டவர் 2ம் எலிசபெத். இவர் 1952ம் ஆண்டில் தனது 21வயது வயதில் அரியணை ஏறி மகாராணியாக முடிசூடினார்.

வயது முதிர்வு காரணமாக அவர் சமீபத்தில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தார். இவருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. தொடர்ந்து டாக்டர்கள் கண்காணித்து வந்தனர்.

பிரிட்டன் மன்னர் பதவியை இழக்கும் சார்லஸ்! மகாராணி இறப்பை கூறியவரின் 400 ஆண்டு முந்தைய பகீர் கணிப்பு

English summary

After the death of Queen Elizabeth II, her eldest son Charles has been officially announced as the new monarch. This is why he is currently walking around with a pen in hand and signing documents using only his pen. The important information behind this has been revealed.