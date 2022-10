மந்தநிலை.. லிஸ் ட்ரசுக்கு மாற்றாக பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி சுனக்?செக் வைக்கும் மூவர்! பரபர பின்னணி

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பொருளாதார நெருக்கடியால் பிரிட்டன் புதிய பிரதமராக பொறுப்பேற்ற லிஸ் ட்ரஸ் விரைவில் பதவியை இழக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. பிரிட்டனின் அடுத்த பிரதமராக இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கிற்கு அதிக ஆதரவு உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் அவருக்கு ‛செக்' வைக்கும் வகையில் போரிஸ் ஜான்சன் உள்பட 3 பேரின் பெயர்களும் முன்னிலையில் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் சர்ச்சைகளில் சிக்கி வந்த நிலையில் நாட்டின் பொருளாதார நிலையும் பாதிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போரிஸ் ஜான்சன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இதையடுத்து கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் மற்றும் பிரிட்டன் பிரதமரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடந்தது. இதில் பலர் போட்டியிட்டனர்.

இந்தியா- பிரிட்டன் இடையே ஒரு பில்லியன் பவுண்ட் ஒப்பந்தம்... இன்று மோடியை சந்திக்கும் போரிஸ் ஜான்சன்

English summary

Liz Truss, who has taken over as Prime Minister, may lose her position due to the economic recession in Britain. In this case, Rishi Sunak of Indian origin is said to have the chance to become the next Prime Minister, and the names of 3 people are in front of him. Full information about this is now out.