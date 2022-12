ஆஹா.. ரிஷி ஹேப்பி நியூர் சொன்னதுமே.. அப்படியே அதிர்ந்த பிரிட்டன்.. தலையில் இடி வேற.. என்னன்னு பாருங்க

London

oi-Halley Karthik

லண்டன்: கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியிருந்த பிரிட்டன் தற்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிலிருந்து மீண்டு வந்துகொண்டிருக்கிறது. இவ்வாறு இருக்க நாளை உலகம் முழுவதும் புத்தாண்டு கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், பிரிட்டன் பிரதமரும் புத்தாண்டு வாழ்த்தை தெரிவித்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த வாழ்த்து அந்நாட்டு மக்களிடையே கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக பிரிட்டன் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் மக்களுக்கு எதிராக மாறியிருப்பதால் அந்நாட்டில் தற்போது வரை அரசில் ஸ்திரமின்மை நீடித்து வருகிறது. ஏற்கெனவே பல பிரதமர்கள் ஆட்சி செய்து ராஜினாமா செய்துவிட்ட நிலையில் தற்போது இந்திய வம்சாவளியினரான போரீஸ் ஜான்சன் புதிய பிரதமராக பதவியேற்று நாட்டை நெருக்கடியிலிருந்து மீட்டெடுக்க முயன்று வருகிறார்.

ஆனால் பிரெக்சிட், கொரோனா தொற்று, உக்ரைன் ரஷ்யா போர் போன்ற காரணங்களால் அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் பெரும் பின்னடைவை சந்தித்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக பொருளாதார வளர்ச்சியில் இந்தியா பிரிட்டனை முந்தி இருக்கிறது. அடுத்தடுத்து மாறிய பிரதமர்கள் அந்நாட்டின் பெரும் பணக்காரர்களுக்கு வரி தள்ளுபடி செய்திருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக அமெரிக்க டாலருக்கு எதிராக பிரிட்டனின் பவுண்டின் மதிப்பு பெரும் சரிவை கண்டிருக்கிறது.

English summary

Britain, which was caught in a severe economic crisis, is now slowly recovering from it. As the New Year is going to be celebrated around the world tomorrow, the British Prime Minister has also expressed his New Year greetings. But this greeting has caused confusion among the people of the country.