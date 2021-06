"இம்யூன் எஸ்கேப்".. அச்சுறுத்தும் "டெல்டா +" கொரோனா வைரஸ்.. திடீரென உருவானது எப்படி? புதிய தலைவலி!

London

லண்டன்: கொரோனா டெல்டா வகை வைரஸ் உலகம் முழுக்க பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வரும் நிலையில் தற்போது டெல்டா+ வகை கொரோனா வைரஸ் தோன்றியுள்ளது.

உலகம் முழுக்க பரவும் பல்வேறு உருமாறிய கொரோனா வகைகளில் டெல்டா வகை கொரோனா மிகவும் மோசமானதாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்தியா, பிரிட்டன், ஆஸ்திரேலியா என்று பல்வேறு நாடுகளில் டெல்டா வகை கொரோனா மிக வேகமாக பரவி வருகிறது.

இந்த டெல்டா வகை கொரோனாவால் இங்கிலாந்தில் லாக்டவுன் நீட்டிப்பும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்தான் தற்போது டெல்டா + வகை கொரோனா உருவாகி உள்ளது.

