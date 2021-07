ஐரோப்பாவில் தொடங்கியது அடுத்த அலை? காரணம் டெல்டா கொரோனா.. உலக சுகாதார மையம் புதிய எச்சரிக்கை

London

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: சில மாதங்களாக ஐரோப்பாவில் குறைந்து வந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு, கடந்த வாரம் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. மக்கள் கொரோனா வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி ஒழுக்கமாக இருக்காவிட்டால் ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒரு புதிய அலை உருவாகும் ஆபத்து உள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது.

உலகில் எந்த நாடும் இதுவரை கொரோனாவை முழுமையாக ஒழிக்கவில்லை. சில நாடுகள் மட்டுமே தீவிரமான கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வைத்துள்ளது.

கொரோனா வழிகாட்டுதல்களை முறையாக மக்கள் பின்பற்றவில்லை என்றால் என்ன மாதிரியான ஆபத்துகள் ஏற்படும் என்பதை நாம் தொடர்ந்து பார்த்துத் தான் வருகிறோம்.

English summary

WHO said Covid cases were on the rise again in Europe after two months of decline. WHO also warned a new wave would come unless we remain disciplined.