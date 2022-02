ஏமாற்ற முடியாது..இனி "அந்த” படங்கள் பார்க்க கிரெடிட்கார்டு, பாஸ்போர்ட் முக்கியம்..திடீர் கடிவாளம்..!

London

லண்டன் : பிரிட்டனில் போர்ன் மூவிஸ் எனப்படும் ஆபாச படங்களை 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள்தான் பார்க்கிறார்கள் என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், கிரெடிட் கார்டு, பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை சமர்பிப்பது அவசியம் என அந்நாட்டு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

உலக அளவில் இணையதளங்களில் உலா வரும் ஆபாச வீடியோக்களை பார்க்கும் பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது இதற்காகவே ஏராளமான இணையதள நிறுவனங்கள் ஆபாச வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகின்றன.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆபாச படங்களை இணையதளங்களில் பார்க்க இந்தியாவில் தடை இல்லை.

உலகளவில் பல நாடுகளுக்கு ஆபாச இணையதளங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் 2019ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் ஆபாச இணையதளங்கள், குழந்தைகளுக்கு நடக்கும் பாலியல் தொல்லைகள் குறித்ஹ ஆபாச படங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

The government has issued a directive requiring the submission of documents, including credit cards and passports, to ensure that pornography, also known as porn movies, is viewed by people over the age of 18.