வீட்டுக்குள்ளேயே ஸ்நாக்ஸ் திருடன்.. கணவர் மீது கோபம்.. கர்ப்பிணி எடுத்த அதிரடி முடிவு

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: வீட்டில் தனது தின்பண்டங்களை நிம்மதியாக வைக்க முடியவில்லை என கணவருக்குப் பயந்து பெண் ஒருவர் எடுத்த அதிரடி நடவடிக்கை சமூகவலைதளங்களில் பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

குழந்தைகள் இருக்கும் வீட்டில் தின்பண்டங்களை ஒளித்து தான் வைத்திருக்க முடியும். இல்லையென்றால் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் சாப்பிட்டு தீர்த்து விடுவார்கள் என பெற்றோர் பயப்படுவார்கள். ஆனால் சில வீடுகளில் பெரியவர்களே, 'வளர்ந்தாலும் நான் இன்னும் சிறுபிள்ளைதான்..' என தின்பண்ட விவகாரத்தில் குழந்தைகளுக்குப் போட்டியாகி விடுவார்கள்.

அப்படித்தான் தனது கணவரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண், அதற்கு தான் கண்ட தீர்வைப் பற்றி ரெட்டிட் தளத்தில் எழுதியுள்ள பதிவு ஒன்று, சமூகவலைதளத்தில் அதிக கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

எதிர்நீச்சல்:ஜனனியிடம் ஷேர் பற்றி பேசிய அப்பத்தா..குணசேகரனின் மாஸ்டர் பிளான்..அடுத்து வரும் பிரச்சனை

English summary

A pregnant woman took to Reddit to share that she was forced to buy a new fridge and put locks on it after her husband started stealing her snacks.