பெரிய சிக்கல்.. ராணி எலிசபெத் மறைவால் 600 நிறுவனங்களுக்கு புதிய தலைவலி! அடுத்து என்ன?

லண்டன்: ராணி எலிசபெத் மறைவால் சுமார் 600 நிறுவனங்கள் பெரிய சிக்கலில் உள்ளன. அவை சீக்கிரம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் அதன் விற்பனையே பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது

கடந்த 1952ஆம் ஆண்டு முதல் பிரிட்டன் ராணியாக இருந்து வந்த எலிசபெத் கடந்த செப்.8ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். ஸ்காட்லாந்து அரண்மனையில் ஓய்வெடுத்து வந்த அவர், அங்கேயே காலமானார்.

96 வயதான ராணி எலிசபெத்திற்குக் கடந்த சில மாதங்களாகவே மோசமான உடல்நிலை பாதிப்பு இருந்து வந்தது. வயது மூப்பு காரணமாக அவரால் நிற்கவும் நடக்கவும் முடியவில்லை என்று கூறப்பட்டது.

