கத்தியை காட்டி.. மேல் வீட்டு அண்ணன்கள் செய்த கொடூரம்! 11 வயதிலேயே தாயான சிறுமி.. ஷாக் சம்பவம்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் 11 வயது சிறுமியை 8 மாதமாக மிரட்டி தொடர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து வந்த 2 சகோதரர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் நீதிமன்றம் தற்போது இவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்துள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் காசியாபாத்தை சேர்ந்தவர் பிரதீப் குமார் (21). இவரது சகோதரர் திலீப் குமார்(19). இவர்கள் இருவரும் அபார்ட்மென்ட் ஒன்றில் இரண்டாவது அடுக்கில் குடும்பத்தினருடன் தங்கி வந்துள்ளனர். இதே அபார்ட்மென்ட்டில் முதல் அடுக்கில் இளம் தம்பதியினர் தங்களது 11 வயது பெண் குழந்தையுடன் வசித்து வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் பிரதீப் குமாரும், திலீப் குமாரும் இந்த சிறுமியுடன் விளையாடி வந்துள்ளனர்.

பெற்றோரும் இதனை பெரியதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. இதனையடுத்து கடந்த 2022ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ஒருநாள் இவர்கள் சிறுமியை தனியாக அழைத்துள்ளனர். அங்கு கத்தியை காட்டி மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து சிறுமிக்கு எதுவும் தெரியவில்லை. ஆனால், நாட்கள் செல்ல செல்ல சிறுமியின் உடல்நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுள்ளது. சிறுமி அதிகம் சோர்வாக இருந்திருக்கிறார்.

English summary

2 brothers have been arrested for raping an 11-year-old girl in Uttar Pradesh for 8 months. A case has been registered on the complaint filed by the girl's mother and the court has now sentenced them to life imprisonment.