நீண்ட ஆயுள் வேண்டுமா? ‛செக்ஸ்’ உறவை தள்ளிபோடனுமாம்.. அடித்து சொல்லும் 126 வயது தாத்தா!

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: உடலுறவு இல்லாததும், ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை கடைப்பிடித்ததுமே தனது ஆரோக்கியத்திற்கு காரணம் என்று உத்தரபிரதேசத்தை சேர்ந்த 126 வயது முதியவர் ஒருவர் கூறியுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

மேலும், நீண்டகாலம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு தேவையான டிப்ஸ்களையும் இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு அவர் கூறியுள்ளார்.

உலகிலேயே வயது முதிர்ந்த நபராக இவர் இருப்பார் எனக் கருதப்படும் நிலையில், அதற்கான கின்னஸ் ரெக்கார்டு முயற்சியிலும் அவர் ஈடுபட்டுள்ளார்.

English summary

A 126-year-old man from Uttar Pradesh said that without sex and spice is the main reason for his longevity and health.