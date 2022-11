8 வயசு தான்! தங்கை முறை சிறுமியிடம் அத்துமீறிய 10 வயது சிறுவன்! என்னது.. பெற்றோரும் ஒரு காரணமா?

Lucknow

லக்னோ : உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் கான்பூர் அருகே 8 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக பத்து வயது சிறுவன் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பாஜக ஆட்சி நடத்தி வரும் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் பெண்கள் சிறுமிகளுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது அனைவரும் அறிந்ததே.

குறிப்பாக 18 வயதுக்கு உட்பட்ட மைனர் சிறுமிகள், பழங்குடியின தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் வன்கொடுமை சம்பவங்களுக்கு ஆளாகி வருவதும் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. என்கவுண்டர் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டாலும் அதனை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உபி போலீசார் திணறுகின்றனர்.

A 10-year-old boy has been arrested under the POCSO Act for raping an 8-year-old girl near Kanpur in the state of Uttar Pradesh.