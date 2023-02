திருமணம் செய்து வையுங்க.. நேராக போலீஸ் நிலையம் சென்ற இளைஞர்.. வித்தியாச மனு! குவியும் சப்போர்ட்!

திருமணத்துக்கு பெண் கிடைக்கவில்லை எனக்கூறி இளைஞர் ஒருவர் போலீசாரிடம் மனு மூலம் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்த 3 அடி உயரம் கொண்ட இளைஞர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் 3 அடி உயரம் கொண்ட இளைஞர் ஒருவர் ‛எனக்கு மணப்பெண் கிடைக்கவில்லை. மணப்பெண்ணை கண்டுபிடித்து திருமணத்துக்கு உதவி செய்ய வேண்டும்' என போலீசில் வித்தியாசமான மனு அளித்துள்ள வீடியோ தற்போது இணையதளங்களில் வெளியாகி உள்ளது. மேலும் அவருக்கு பலரும் சப்போர்ட் செய்ய தொடங்கி உள்ளனர்.

திருமணம்.. ஆண் அல்லது பெண்ணாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் வாழ்க்கையில் அடுத்தக்கட்டத்துக்கு செல்வதற்கான சுபநிகழ்ச்சி. திருமணம் என்பது ஒரு தரப்புக்கும் எளிமையானதாக இருக்கும் வேளையில் தான் மற்றொரு தரப்புக்கு கடினமான ஒன்றாக மாறி உள்ளது. அதாவது சிலருக்கு மணப்பெண், மணமகன் கிடைப்பதில் சிரமம் இருக்கும்.

இதற்கு பல்வேறு காரணங்களை கூறலாம். இந்நிலையில் தான் திருமணம் செய்ய பெண் கிடைக்கவில்லை. திருமணத்துக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என உத்தர பிரதேச இளைஞர் ஒருவர் போலீசில் கோரிக்கை மனு அளித்துள்ளார். அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

A 3-feet-tall young man in Uttar Pradesh said, I have not found a bride. A video of a different petition to the police, saying, "I want to find the bride and help her get married," is currently circulating on the internet. And many people have started supporting him.