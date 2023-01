ரூ.300 கோடியா? சாலையோர வியாபாரிக்கு "பறந்த" வரி ஏய்ப்பில் நோட்டீஸ்! அதிர்ந்த உ.பி ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள்

ஜிஎஸ்டி எண்ணை பயன்படுத்தினால் அது தொடர்பான கணக்கை முறையாக கண்காணிக்க வேண்டும் என்று ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் சாலை ஓரத்தில் துணி விற்பனை செய்து வரும் நபர் சுமார் ரூ.366 கோடி அளவுக்கு வர்த்தகம் செய்து அதில் கோடிக்கணக்கில் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டப்பட்டுள்ளார். இந்த குற்றச்சாட்டு அம்மாநிலத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவின் முசாபர் நகரில் 'எஜாஸ் அகமது' எனும் 40 வயது நபர் பழைய இரும்பு கடை ஒன்றை கடந்த ஓராண்டு முன்னர் நடத்தி வந்திருந்தார். இதில் நகரம் முழுக்க இருந்து சேகரிக்கப்படும் பயனற்ற இரும்பு, பிளாஸ்டிக் மற்றும் காப்பர் போன்றவற்றை தரம் பிரித்து உருக்கு ஆலைகளுக்கு விற்பனை செய்து வந்தார். இதன் மூலம் ஒரு நாளைக்கு ரூ.500 தொடங்கி ரூ.1,000 வரை வருமானம் பார்க்க முடிந்திருக்கிறது. எனவே தனது கடைக்கு அவர் ஜஎஸ்டி எண்ணை பெற்றிருக்கிறார்.

ஆனால் இந்த வருமானம் நிரந்தரமாக இருக்கவில்லை. சில நேரங்களில் ரூ.100 கூட கிடைக்காமல் ஒரு நாள் முழுக்க கடையிலேயே இருந்திருக்கிறார். இதனையடுத்து இந்த தொழிலை விட்டுவிட்டு தனியாக துணி வியாபாரம் செய்ய தொடங்கியுள்ளார். துணி வியாபாரத்தில் ஓரளவு பணம் வந்திருக்கிறது. இந்த வியாபாரத்திற்கு தனியாக கடை எடுக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ரோட்டு ஓரம் வைத்து விற்பனை செய்திருக்கிறார்.

