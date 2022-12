மதிய உணவு சாப்பிட்டு சரிந்த மழலைகள்.. சாமியாரை அழைத்து மந்திரம் ஓதிய பள்ளி நிர்வாகம்! உபியில் ஷாக்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பள்ளி ஒன்றில் மதிய உணவு சாப்பிட்டு குழந்தைகள் பலர் மயக்கம் அடைத்த சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசத்தின் மஹோபா மாவட்டத்தில் உள்ள மஹுவா கிராமத்தில் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள 100க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் பயின்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமையான நேற்று மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த உணவை சாப்பிட்ட மாணவிகள் சிலர் மயங்கி விழுந்துள்ளனர்.

English summary

In a government school in Uttar Pradesh state, when the girls suddenly fell ill after having lunch, the preacher was called to the school to cure them.