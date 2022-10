பொது இடத்தில் தாக்குதல்! மாணவி தற்கொலை... உத்தரப் பிரதேசத்தில் பதற்றம்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் மீரட் நகரில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவி ஒருவர் மாடியிலிருந்து கீழே குதித்து பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் (அக்.21) சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.

சம்பவம் குறித்து அது கல்லூரியை சேர்ந்த சித்தாந்த் குமார் பன்வார் எனும் மாணவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்.

இஸ்லாம் சமூகத்தை சேர்ந்த மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி தற்கொலை செய்து உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அம்மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A female student of a private medical college in Meerut, Uttar Pradesh died yesterday (Oct. 21) after she jumped down from the floor and was admitted to the hospital with severe injuries. Siddhant Kumar Panwar, a student of that college, has been arrested in connection with the incident.The suicide of a medical college student belonging to the Islamic community has caused a great shock in the state.