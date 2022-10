உ.பியில் 18 வயது பெண்ணை.. கூட்டு வன்புணர்வு செய்த கும்பல்.. சாலையில் வீசிவிட்டு சென்ற கொடூரம்!

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் ஆட்டோ டிரைவர் மற்றும் அவரது உதவியாளரால் 18 வயது இளம் பெண் ஒருவர் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சம்பவம் குறித்து காவல்நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் இது போன்ற தொடர்ச்சியான சம்பவங்கள் அதிக அளவில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இதனை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

English summary

An 18-year-old girl was gang-raped by an auto driver and his assistant in Uttar Pradesh. A complaint has been lodged at the police station regarding the incident and the police are investigating.