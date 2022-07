சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பாஜகவுக்கு பங்கில்லை.. தேசியக் கொடியையும் மதித்ததில்லை.. அகிலேஷ் விமர்சனம்!

Lucknow

லக்னோ: இந்திய தேசியக் கொடியை பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கங்கள் ஒருபோதும் மதித்ததில்லை என்று சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் விமர்சித்துள்ளார்.

அம்ருத் மசோத்சவ் ஆஸாதி என்ற பெயரில் 75ம் ஆண்டு சுதந்திர தினக் கொண்டாட்டம் நாடு முழுவதிலும் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் உச்சமாக, ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினத்தை நாடு முழுவதும் உற்சாகமாக கொண்டாட மத்திய அரசு ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருகிறது.

Akhilesh Yadav in a statement issued here appealed the public to hoist the national flag from a week ahead of the Independence Day, and questioned the BJP's patriotic credentials.