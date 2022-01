'வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்தான் அவர்களின் ஒரே நம்பிக்கை..' மவுனம் கலைத்த மாயாவதி- திடீர் அட்டாக் ஏன்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், இதுவரை அமைதியாக இருந்து வந்த பகுஜன் சமாஜ் தலைவர் மாயாவதி திடீரென பாஜகவைக் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, உத்தரகண்ட், மணிப்பூர் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் நடைபெறும் சட்டசபைத் தேர்தல் குறித்த தேர்தல் ஆணையம் சமீபத்தில் தான் அறிவித்தது.

வரும் பிப். 10 முதல் தேர்தல் தொடங்குகிறது. இதில் பஞ்சாப், கோவா, உத்தரகண்ட் மாநிலங்களில் ஒரே கட்டமாகவும், மணிப்பூரில் 2 கட்டங்களாகவும் தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மின்னல் வேகம்! தமிழகத்தில் மீண்டும் 50,000 கடந்த ஆக்டிவ் கேஸ்கள்.. சென்னையில் நிலைமை மிக மோசம்

English summary

BSP chief Mayawati implored the Election Commission to ensure the coming Uttar Pradesh polls were free and fair. Mayawati also says BJP won't win if they don't manipulate EVMs.