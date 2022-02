திருக்குர்ஆனில் ஹிஜாப் அணிய கூறப்பட்டுள்ளது! சீருடையை தவிர்க்கவில்லையே: ஹைகோர்ட்டில் அனல்பறந்த வாதம்

Lucknow

oi-Nanthakumar R

பெங்களூர்: ஹிஜாப் தடைக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணையை பிப்.,14க்கு கர்நாடக ஐகோர்ட் ஒத்திவைத்தது. அதேநேரத்தில் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்க மறுத்த ஐகோர்ட், பள்ளி, கல்லூரிகளை திறக்கவும், வழக்கு முடியும் வரை மாணவர்கள் மதம் சார்ந்த ஆடைகளை அணிந்து வர தடை விதித்தும் உத்தரவிட்டது.

கர்நாடகத்தில் உள்ள சில கல்லூரிகளில் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிய தடை விதிக்கப்பட்டது. இது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஹிஜாப் தடையை எதிர்த்து உடுப்பி மாவட்ட மாணவிகள் கர்நாட் ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

ஹிஜாப், காவி உடை இரண்டுக்கும் கல்வி நிலையங்களில் தடை- கர்நாடக ஹைகோர்ட் இடைக்கால உத்தரவு

இந்த வழக்கை நீதிபதி கிருஷ்ணா தீக்சித் விசாரித்தார். 3 பேர் அடங்கிய அமர்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டார். அதன்படி கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ரிது ராஜ் அஸ்வதி, நீதிபதிகள் கிருஷ்ணா தீட்சித் (தனிஅமர்வில் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி), ஜெஎம் காஸி ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு இந்த வழக்கை விசாரித்தது.

English summary

The Karnataka High Court has adjourned the hearing of the case against the hijab ban to February 14. At the same time, the bench which refused to issue an interim order. at the same time the order passed to reopening of schools and colleges, barring students from wearing religious clothing until the end of the trial