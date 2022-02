'இந்து' என்பது வார்த்தையல்ல.. அது என்ன தெரியுமா.. உபி. பிரசாரத்தில் ஆவேசமான யோகி ஆதித்யநாத்!

Lucknow

லக்னோ: இந்து என்பது வார்த்தையல்ல, அது எங்கள் கலாசாரத்தின் அடையாளம் என உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதற்கட்ட தேர்தல் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அங்கு தீவிர பிரசாரத்தில் அனைத்து கட்சிகளும் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

பிரதமர் மோடி, இதுவரை டிஜிட்டல் பிரசாரம் செய்துவந்த நிலையில், இன்று உத்தரப்பிரதேசத்தில் மக்களை நேரடியாக சந்தித்து வாக்கு சேகரித்தார்.

English summary

"Hindu is not a word, it is a symbol of our culture," said Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Campaign rally in Uttar Pradesh.