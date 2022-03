'யோகி ஆதித்யநாத்' - உத்தரப்பிரதேசத்தின் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவானது எப்படி?

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கிறது. பாஜக மீண்டும் அசுர பலத்துடன் ஆட்சிக்கு வருகிறது. உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளார் யோகி ஆதித்யநாத்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் ராஜ்நாத் சிங் முதல்வராக இருந்ததற்கு பிறகு, பாஜக உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆட்சியில் அமரவில்லை. பகுஜன் சமாஜ், சமாஜ்வாதி கட்சிகளின் ஆதிக்கம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் அதிகரித்திருந்தது.

மாநில கட்சிகளின் ஆதிக்கத்தால், தேசிய கட்சியான பாஜகவால் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஈடுகொடுக்கமுடியவில்லை. இதனால் தொடர்ந்து பாஜக போராடி வந்தது.

English summary

Election results released in Uttar Pradesh The BJP is coming to power again with asura strength. Yogi Adityanath has emerged as the undisputed powerhouse of the state of Uttar Pradesh.