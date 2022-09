உனக்கு எல்லாம் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது! 3ம் வகுப்பு தலித் மாணவியிடம் ஆசிரியர் தீண்டாமை.. உ.பி கொடுமை

Lucknow

லக்னோ: சமீப நாட்களாக பட்டியலின மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூக மக்கள் மீதான தாக்குதல் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாக சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக இரு தினங்களுக்கு முன்னர் ஆதி திராவிடர் சமூகத்தை சேர்ந்த சிறுமிக்கு கல்வி கற்பிக்க முடியாது என்று ஆசியர் ஒருவர் கூறியதாக சிறுமி அழுதுகொண்டே கூறியிருந்தார். இந்த வீடியோ நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஆனால் இந்த சம்பவம் நடந்து இரண்டு நாட்கள் ஆகியும், அந்த ஆசிரியர் மீது எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.

Social activists have alleged that incidents of attacks on scheduled and oppressed communities have been on the rise in recent days. Following this, two days ago, the girl, who belonged to the Adi Dravidian community, had been told by an Asian that she could not be educated. The video sent shockwaves across the country. But two days after the incident, it is said that no action has been taken against the teacher.