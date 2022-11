சான்ஸே இல்லை.. நாட்டுக்கு சேவையாற்ற விரும்புபவர்கள் அக்னிவீரராக மாட்டார்கள்.. அகிலேஷ் யாதவ் 'சுளீர்'

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: நாட்டுக்கு சேவையாற்ற விரும்புபவர்கள் அக்னிவீரர்களாக மாற மாட்டார்கள் என்று சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கூறியுள்ளார்.

மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு உத்தரபிரதேசத்தில் பெரிய அளவில் வரவேற்பு இல்லாத நிலையில், இந்தக் கருத்தை அகிலேஷ் யாதவ் கூறியுள்ளார்.

மேலும், அக்னிபாத் திட்டம் கொண்டு வந்ததே இந்திய இளைஞர்களை ஏமாற்றுவதற்காகவே என்றும் அகிலேஷ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said that someone who wants to serve the country will never want to become Agniveer.