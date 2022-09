உ.பி மக்கள் இப்போது எங்கு சென்றாலும் மரியாதையாக பார்க்கப்படுகிறார்கள்.. யோகி ஆதித்யநாத் பெருமிதம்!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநில மக்கள் மாநிலத்தை விட்டு இப்போது எங்கு சென்றாலும் மரியாதையாகவும், கவுரவமாகவும் பார்க்கப்படுகிறார்கள் என்றும் அந்த அளவுக்கு மாநிலம் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளதாகவும் அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கூறியுள்ளார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ஜான்பூரில் பல்வேறு அரசு திட்டங்களுக்கான தொடக்க விழா மற்றும் அடிக்கல் நாட்டு விழா நடந்தது.

இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு உத்தர பிரதேச மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து அவர் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:-

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that the people of Uttar Pradesh are treated with respect and honor wherever they go and the state has progressed to such an extent.