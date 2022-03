ஏழைகள் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க..எதிர்கட்சிகள் அரசியல் செய்கின்றன.. பிரச்சரத்தில் பிரதமர் மோடி வேதனை

Lucknow

லக்னோ : இந்திய தேசத்தின் முன் சவால்கள் எழும்போதெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சியினர் தங்கள் அரசியல் ஆதாயத்தை தேடுகிறார்கள் என உத்தரப்பிரதேசம் மாநில கடைசிகட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

உத்திரபிரதேசத்தில் அசம்கர், மௌ, ஜான்பூர், காஜிபூர், சந்தோலி, வாரணாசி, மிர்சாபூர், பதோஹி மற்றும் சோன்பத்ரா உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் மொத்தம் உள்ள 54 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு ஏழாவது மற்றும் கடைசி கட்டமாக மார்ச் 7ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம்.

In his last election campaign in Uttar Pradesh, Prime Minister Modi has said that the Congress party seeks its political advantage whenever challenges arise before the Indian nation.