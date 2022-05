ஷாக்..! ”4 நாட்கள் 4 பேர்” கொடுமையாக சீரழிக்கப்பட்ட சிறுமி! போலீஸ் ஸ்டேசனிலும் கைவைத்த இன்ஸ்பெக்டர்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் 4 பேர் கொண்ட கும்பல் 13 வயது சிறுமியை கடத்திச் சென்று நான்கு நாட்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கச் சென்றபோது, சிறுமியை விசாரணை அதிகாரி பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாக அஸ்ஸாம், பீகார், மேற்கு வங்கம், உத்திர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பெண்கள் குறிப்பாக 18 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்த மாநிலங்களுக்கு அடுத்தபடியாக ராஜஸ்தான், மேற்கு வங்காளம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மைனர் சிறுமிகளுக்கு வன்கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அரங்கேறி வருகின்றன.

English summary

In Uttar Pradesh, a gang of four abducted a 13-year-old girl and lodged a complaint with the police alleging that she had been sexually abused for four days.